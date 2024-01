Pensioni Febbraio 2024, sul conto arrivano gli aumenti: l’INPS ha già annunciato a chi spettano

Pensioni 2024, previsti per il mese di febbraio aumenti. L’INPS parla chiaro, Tutto quel che devi sapere al riguardo.

Indubbiamente, in un momento di profonda crisi e perpetui rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, sentire parlare di aumenti, non di prezzi ma di soldini che possono arrivaci sul conto corrente, è da vedersi come una vera manna dal cielo. Se ciò capita per gli stipendi, provoca ovviamente un sentimento di giubilo nei cuori dei lavoratori.

Se invece si parla di pensioni lo farà in quelli dei pensionati. In tanti si lamentano da tempo di percepire mensilmente un assegno pensionistico troppo esiguo per vivere una vita dignitosa, dopo aver lavorato tanti anni in maniera magari pure assai dura. Di ciò si lamentano anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, che rilasciano interviste in numerosi salotti TV.

Ora però, come già giustamente poco fa accennato, c’è per molti di loro una notizia certa che li farà festeggiare. No, non parliamo di uno dei tanti rumors, che nascono sul Web, ma di una certezza. Anche perché la comunicazione è direttamente avvenuta dall’INPS. Ci riferiamo, udite udite, a un aumento a livello pensionistico, per il mese di febbraio 2024, ormai praticamente alle porte.

I pensionati che potranno beneficiarne

Tra l’altro entro la fine di quel mese i pensionati o meglio ai quali è stato richiesto dovranno consegnare la loro nuova Dichiarazione Dei Redditi, onde evitare di trovarsi poi senza pensione. Tutti gli altri invece dovranno farlo con il RED. Ed è per questo motivo che devono correre ai ripari fino da ora, chiedendo aiuto al CAF o ai patronati, se non sono molto abili con la Tecnologia.

Tornando agli aumenti pensionistici, vi dobbiamo svelare che non tutti i pensionati li potranno vedere sul proprio conto corrente, ma solo alcuni e in determinate condizioni. In ogni caso non è detto che prossimamente il Governo non pensi di dare una mano anche agli altri, per una questione di par condicio.

Tutti gli aumenti previsti

Gli aumenti riguarderanno specialmente le pensioni minime, il cui importo sarà ora di 598,60€, l’Assegno Sociale, che arriverà fino a 534,40€, e infine le pensioni di invalidità civile, che arriveranno a 313,91€. Inoltre per chi è in pensione e ha compiuto 75 anni è previsto un piccolo incremento per un importo massimo di 36,08€.

Cattive invece notizie per quei pensionati che prevedevano un innalzamento delle pensioni ad almeno 1000€. Parliamo di quelli che le ottengono più basse, ma che comunque non percepiscono la già nominata minima. Insomma, ancora una volta il tema pensioni è assai scottante e farà ampiamente discutere ovunque.