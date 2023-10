Laura Pausini, no a Sanremo: “Me l’hanno chiesto ma non posso andare”

(Adnkronos) – "Il Festival di Sanremo? Me lo hanno chiesto, ma non penso di andare". Laura Pausini dice no alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Motivi personali, legati alla sua famiglia, al suo essere madre, al suo lavoro. "E' il primo anno che faccio il tour con Paola, che tra l'altro fa la V elementare e ha pure l'esame. Non è facilissimo nella mente di una madre pensare di staccarla da scuola, mi sento molto in colpa", dice presentando oggi alla stampa il nuovo album di inediti 'Anime parallele'. "Abbiamo deciso che in Europa non viene con noi – aggiunge – Quando è possibile torneremo la notte da lei. Invece in America la portiamo con noi assieme a una tutor, vediamo se funziona. Se ho un giorno senza concerto, lo ripeto, non vado a Sanremo, sto con mia figlia". L'artista risponde alle domande sui Maneskin, che come lei hanno una fama consolidata a livello internazionale. "Amo molto la musica dei Maneskin, sono orgogliosa del loro percorso, un genere di musica che amo infinitamente, ma cantano in inglese. Io ed Eros (Ramazzotti, ndr) siamo fortunati, siamo conosciuti, abbiamo le nostre carriere, possiamo permetterci di fare concerti e di avere successo all'estero e un pubblico che ci segue affascinato dalla nostra lingua. Ma purtroppo non è così per tutti. Se vuoi entrare in una radio francese, per esempio, devi cantare in francese", dice. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

