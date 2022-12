L’appello di Papa Francesco: “Ratzinger è molto malato, pregate per lui”

Papa Francesco, a conclusione dell’udienza generale di oggi 28 dicembre, ha rivolto un appello ai fedeli, chiedendo loro di pregare per il suo predecessore: “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.

Benedetto XVI, nato Joseph Aloisius Ratzinger nato a Marktl, in Germania, il 16 aprile 1927, è il papa emerito della Chiesa cattolica, già da alcuni anni è affetto da una malattia paralizzante che lo costringe su una sedia a rotelle per deambulare.

