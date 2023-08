Labico espone il suo presepe alla prima edizione di “Francesco 4.0” a Chiusi della Verna

Dall’ 11 al 20 agosto, a Chiusi della Verna (Arezzo), si svolgerà la prima edizione di “Francesco 4.0”, in occasione dell’anniversario ottocentenario dal primo Presepe di San Francesco, partendo dai luoghi dove San Francesco ricevette le stimmate.

Il primo presepe di San Francesco

Lungo più di cento metri, è il monumentale presepe di luce a grandezza naturale, realizzato dai presepisti di Castelfiorentino

Un lungo prefestival vedrà la città di Chiusi della Verna, trasformarsi in un percorso artistico con esposizioni provenienti dall’ Italia e dall’estero. Il 22 luglio scorso è stato protagonista di una serie di eventi. In particolare al Santuario della Verna, nella grotta del silenzio, è stata inaugurata la mostra dei diorami e presepi aperti d’Italia, con la partecipazione di Don Christian Daniel Chira, dicastero per l’evangelizzazione del Vaticano e organizzatore dei “100 Presepi in Vaticano”, Padre David, responsabile del Santuario, e del Sindaco Gianpaolo Tellini.

Luciano Mori, Giuseppe D’Orsi, Pino Polcaro

Tra i vari artisti troviamo: Domenico Nucci da Fermo, Luciano Mori da San Giovanni Valdarno, Fabrizio Mandorlini da San Miniato, Maurizio Longobardi da Aquiterme e Candido Manzullo da Labico (Rm), che ha creato con impegno e dedizione un presepe su radice di edera, rappresentando la natività nella sua semplicità e cercando di trasmettere, a chi lo osserva, l’amore, la passione e l’emozione che prova nel realizzare le sue opere.

Candido Manzullo

Un ringraziamento particolare va a Fabrizio Mandorlini, organizzatore dell’evento e rappresentante dell’ Associazione Nazionale Città dei Presepi e con la collaborazione di Giuseppe D’Orsi e Pino Polcaro, rappresentanti dell’Associazione culturale Natale nel Mondo.

