Ultimo weekend di luglio quello di sabato 29 e domenica 30. Diverse le opzioni e gli spettacoli adatti a ogni esigenza e particolarità di gusto in scena in questi giorni a Roma. Colosseo (© Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA, via Wikimedia Commons)

Gli eventi, che sono promossi dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, sapranno coinvolgere famiglie e bambini, non dimenticando di assicurare alternative anche agli amanti della musica e del teatro, spaziando altresì dalla letteratura, al cinema e garantendo un’ampia scelta di esperienze. Cinema

Il Cinema

Tra le proposte per esempio, quella a Parco Labia, dal titolo Il cinema oltre. Arena Cinema Parco Labia, giunta quest'anno alla sua IV edizione. E' un evento di carattere cinematografico che si prefigge di animare cultura e linguaggi del cinema non dimenticando di realizzare momenti di approfondimento e divulgazione, soprattutto quest'anno in tema dell'agenda 2023.

La Musica

Per il tema legato alla musica ricordiamo L’Associazione culturale Sound&Image e le proposte musicali presenti fino al 15 ottobre al Parco del Celio fino al 15 ottobre. La direzione artistica è di Eugenio Rubei dell’Alexanderplatz. Nick West ( 29 luglio) e Jorge Pardo & Stefania Tallini (30 luglio), saranno gli artisti in scena in questo fine settimana.

Sulla panoramica piazza Giuseppe Garibaldi è invece presente Piazza Gianicolo, la manifestazione curata da Scomodo e il Cotton Club, che portano ad ingresso libro incontri incentrati sulla lettura, sulla musica e la condivisione in genere. Alle 21, sabato 29 la Presentazione del nucleo tematico “Ebrezze”. Domenica 30, sarà la volta di Lallo e i Fusi Orari che propongono una selezione che attinge al repertorio vintage e dei cartoni animati. Teatro Romano di Spoleto

Il Teatro

Presso i Giardini della Filarmonica è presente la XXIX edizione de I Solisti del Teatro, lo storico festival a cura di Carmen Pignataro. Il 29 luglio sarà la volta di Roma io ti racconto e canto, per riassaporare 150 anni di Roma Capitale, insieme alla voce di Elena Bonelli e la chitarra di Giandomenico Anellino.

La Danza

Per gli appassionati della danza, segnaliamo che sino al 30 luglio, a Villa Lais (piazza Giovanni Cagliero 20) c’è MOV, il progetto che esalta forme contemporanee della danza e dell’audiovisivo. La direzione artistica è affidata a Roberta Nicolai, con la partecipazione dell’Associazione culturale Il Triangolo Scaleno. Una serata che esplora il particolare mondo della Videodanza, delle performance, con azioni urbane che sfruttano l’utilizzo artistico delle videocamere di sorveglianza. Un modo per scoprire attraverso laboratori per bambini, famiglie, anziani, il mondo della danza e dei suoi risvolti più contemporanei.

La Scrittura Creativa

Il progetto Metropolitan sino al 30 luglio, dalle 18 alle 21, offre un viaggio alla scoperta delle aree del VI Municipio e di partiture drammaturgiche. L’evento sarà ospitato nell’area esterna della stazione Giardinetti della Metro C in compagnia di . Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su https://www.eventbrite.it.

