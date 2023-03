La Sapienza migliore università al mondo in storia antica e studi classici, cresce la Luiss

Per il terzo anno consecutivo l’università La Sapienza di Roma si conferma il miglior ateneo al mondo per quanto riguarda la storia antica e gli studi classici, con archeologia e storia dell’arte come materie top. Bene anche le scienze naturali. Così la rettrice Antonella Polimeni: “Per la terza volta consecutiva gli studi classici della Sapienza hanno raggiunto il podio più alto nella classifica internazionale QS World University Rankings by Subject“.

La Sapienza prima al mondo in studi classici

Un primato che sembra non fare più notizia, una piacevole consuetudine che dura ormai da tre anni consecutivi, ma l’Università La Sapienza di Roma si conferma ancora una volta leader a livello mondiale negli studi classici. La classifica internazionale QS World University Rankings by Subject, graduatoria che scandaglia 54 materie raggruppate in 5 vaste aree tematiche, ha confermato il primato all’ateneo capitolino per quanto riguarda le materie “Classics and Ancient History”.

La Sapienza si è collocata tra le prime 50 università al mondo in 7 materie mentre è tra le prime 100 in altre 21. Col punteggio di 98.7 guida la testa della classifica mondiale per gli studi classici e la storia antica, mentre in Italia è prima anche in altre due aree tematiche: “Arts & Humanities” e “Natural Sciences”, rispettivamente 41a e 44a a livello globale.

La soddisfazione della Rettrice Polimeni

Al primato mondiale negli studi classici si agganciano tanti e diversi primati nazionali in varie aree tematiche che rendono La Sapienza uno dei migliori atenei a livello mondiale. A tal proposito Antonella Polimeni, Rettrice della principale e più grande università capitolina, ha così commentato con soddisfazione i riconoscimenti ottenuti: “Per la terza volta consecutiva gli studi classici della Sapienza hanno raggiunto il podio più alto nella classifica internazionale QS World University Rankings by Subject“.

Rettrice Sapienza Antonella Polimeni

Il ranking – continua la Polimeni – “premia gli studi umanistici del nostro Ateneo, tra i quali il primo posto in Italia per Archaeology, History, Library & Information Management e History of Art, materia introdotta quest’anno per la prima volta. Sapienza è tra le prime 50 università al mondo in materie, tra le quali Fisica, Astronomia e Diritto; ed è al primo posto in Italia in altrettante numerose discipline, come Psicologia, Statistica e Infermieristica. Un risultato che ci colloca tra i migliori atenei al mondo“.

Balzo in avanti anche per la Luiss

Buone nuove anche per l’università Luiss Guido Carli che fa il suo ingresso nel ristretto circolo dei 15 migliori atenei al mondo per quel che riguarda gli Studi Politici e Internazionali del QS World University Rankings by Subject 2023. Scala posizioni anche per l’area “Business and Management” e per l’Area “Law”, classificandosi rispettivamente 46a e 47a al mondo.

Queste le parole piene di orgoglio del Rettore della Luiss Andrea Prencipe: “È con grande soddisfazione comunicare che la Luiss prosegue la sua scalata verso le prime posizioni dell’autorevole QS International Ranking. Un risultato che conferma la accelerazione del nostro Ateneo nello sviluppo e nel consolidamento delle progettualità del piano strategico, coerenti con la missione di formare leader cosmopoliti, responsabili e consapevoli”.

© Riproduzione riservata