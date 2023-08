La Roma non passa al Bentegodi: Duda e Ngonge condannano gli uomini di Mourinho

Brutta sconfitta per la squadra giallorossa, che butta al vento una partita iniziata subito in salita. La serata negativa della fase difensiva piega in due gli uomini di Mourinho, a cui non basta la reazione nel secondo tempo per salvare il risultato. Rimandato ancora l’appuntamento con la prima vittoria in campionato.

Primo tempo

Pronti via e il Verona passa subito in vantaggio. Dopo 3 minuti dal fischio d’inizio, un contropiede ben orchestrato dai gialloblù si conclude con il gol di Duda, su ribattuta forse non perfetta, di Rui Patricio. La risposta della Roma è immediata con la traversa, 5 minuti dopo, di Cristante e l’azione solitaria di Pellegrini che si conclude a centimetri dal palo difeso da Montipò, quando il primo tempo sembra scorrere via, ecco che arriva il raddoppio degli scaligeri con il gol di Ngonge, che con una bella azione in solitaria spiazza Rui Patricio sul secondo palo, e porta il Verona sul 2-0 a fine primo tempo.

Secondo tempo

Mourinho parte subito con 3 cambi che danno la risposta sperata. Dopo appena 9 minuti infatti, Aouar, appena entrato, trova subito il gol del 2-1 che riapre la partita. Quest’ultima che si mette in discesa dopo l’espulsione di Hien, ma che viene scossa solamente dalla traversa di Pellegrini su calcio di punizione. Finisce 2-1 per il Verona che rimandano così la prima vittoria in campionato dello special one.

Le Pagelle

Rui Patricio 5: Ha delle responsabilità sul primo gol del Verona. Respinge centrale un tiro dai 25 metri, su cui Duda può spingere in rete facilmente.

Mancini 5 : Il meno peggio della linea a 3, ma comunque affonda insieme a tutta la difesa giallorossa

Smalling 5: Sul gol di Ngonge si fa saltare forse troppo facilmente, permettendo all’attaccante gialloblù di spiazzare Rui Patricio.

Llorente 4: Da un suo buco difensivo nasce il gol del 2-0 del Verona. Si avventa in scivolata su Ngonge, a vuoto, lasciando scoperto l’intero reparto.

El Shaarawy (46′) 5: Entra al posto di uno spento Llorente, non da lo scossone che ci si aspetta da uno come lui.

Kristensen 5: Di fronte ha uno Hien in serata di grazia, non lo ferma nemmeno con le cattive, finisce la sua partita dopo un tempo da dimenticare.

Spinazzola (46′): Una marcia in più rispetto a Kristensen, ma non incide su un match tutto in salita per lui.

L.Pellegrini 6,5: L’unico che sembra avere il veleno in corpo. Sfiora un gol capolavoro dopo essersi portato via l’intera difesa gialloblù, colpisce la traversa su una splendida punizione che poteva valere il gol del pari.

Cristante 6: Insieme a Pellegrini cerca di fare il suo, dopo appena 3 minuti trova la traversa su un buon colpo di che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita.

Paredes 5: Il peggiore al centro del campo. Dalle sue parti il Verona passa facilmente, non fa filtro a centrocampo e la serata negativa della difesa non lo aiuta.

Aouar (46′) 6,5: Entra a inizio primo tempo e trova subito dopo il gol che riapre la partita. Opportunista nel seguire l’azione dopo un duello vinto da Belotti.

Zalewski 5: Insieme a Llorente colpevole del buco lasciato a sinistra sull’azione che ha portato al gol di Ngonge.

Karsdorp (51′): S.V.

Dybala 5: Da due suoi errori arrivano entrambe le reti del Verona. Sul primo calibra male la punizione da cui parte il contropiede scaligero. Sul secondo gol, sbaglia lo stop che finisce dritto tra i piedi di Duda, che lancia Ngonge per il 2-0.

Solbakken (68′): S.V.

Belotti 6: Lotta su ogni pallone, vince il duello aereo con Montipò da cui nasce il gol di Aouar.

All. Mourinho 5: Affonda insieme a alla squadra, i cambi a inizio ripresa danno una reazione minima che porta il gol che riapre un match, che finisce senza altre emozioni.

