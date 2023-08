Frosinone – Atalanta: primi tre punti per i gialloblu di mister Di Francesco che regolano l’Atalanta per 2 a 1

Primi tre punti in serie A per i padroni di casa del Frosinone che battono l’Atalanta per 2 reti a 1 con i gol di Harroui prima e Monterisi dopo. La Dea dimezza lo svantaggio solo nella ripresa con un bel tiro di Zapata.

Partita ben giocata dai gialloblu che hanno sicuramente meritato la posta in palio giocando una gara di sacrificio lottando su ogni pallone. Mister Di Francesco sarà certamente soddisfatto dei suoi ragazzi che hanno dato tutto in campo sorprendendo i bergamaschi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

L’Atalanta ha forse fatto troppo poco per impensierire la difesa avversaria e quando è riuscita a trovare il varco giusto ha trovato il muro invalicabile eretto dall’ottimo Cerofolini.

Risultato finale giusto che premia la squadra che ci ha creduto di più. Tre punti d’oro contro una formazione di vertice che faranno sicuramente comodo per raggiungere prima possibile la quota permanenza in massima serie. Mister Gasperini invece ha tanto da rimproverare ai suoi giocatori che stasera sono apparsi un pò sottotono.

Primo Tempo:

Frosinone aggressivo sin dai primi minuti.Pressing alto che da i suoi frutti già al 5′ con il gol del vantaggio siglato da Harroui, su assist di Marchizza, che insacca alle spalle di Musso con un destro ben piazzato dopo una bella palla recuperata a centrocampo. Sei minuti dopo ci prova di testa Gelli ma niente di fatto.

Occasione Atalanta al 12′ con un destro di Zapata altissimo sulla traversa. Al 16′ ghiotta opportunità per i bergamaschi che sprecano con Zappacosta su una bella incursione di Koopmeiners.

I padroni di casa però non demordono e sugli sviluppi di un calcio d’angolo raddoppiano con un tocco ravvicinato di Monterisi dopo un tocco di Romagnoli. Da segnalare il primo giallo del match a Barrenechea al minuto 28. Al 39′ arriva il secondo cartellino giallo ai danni di Lookman entrato in ritardo su Barrenechea. Concessi 5 minuti di recupero.

Esattamente al minuto 45 è Baez ad impegnare Musso con un tiro da fuori e un minuto dopo Mazzitelli da buona posizione di testa debolmente sul numero uno bergamasco. Altro giallo al 49′ per una brutta entrata di De Roon danni di Baez.

Secondo Tempo:

Doppia sostituzione per la Dea ad inizio ripresa, dentro Zortea e De Ketelaere, fuori Zappacosta e Lookman. Atalanta in avanti che cerca di recuperare il doppio svantaggio ma i padroni di casa sono attenti e non coorono grandi rischi. Al 6′ tiro da fuori di Koopmeiners che, smorzato da una deviazione di un difensore, finisce tra le braccia di Cerofolini. I bergamaschi però accorciano le distanze con un bel tiro di Zapata all’angolino che riapre il match. Al 14′ minuto esce un acciaccato Baez ed entra Garritano. Bel tiro a giro del neo entrato Garritano che si spegne alto sulla traversa al 18′. Un minuto dopo ci prova Mazzitelli ma la difesa bergamasca mette in corner. Al minuto 22 Scamacca prende il posto di Zapata. Intervento prodigioso di Cerofolini al 24′ su tiro ravvicinato di De Ketelaere. Altra sostituzione al 29′, Brescianini rileva Barrenechea. L’Atalanta spinge per cercare il pareggio è ci va vicino al 30′ ancora con l’olandese ma il numero uno gialloblu nega il gol. Tre sostituzioni al minuto 36, Ruggeri viene sostituito da Bakker, Harroui da Szyminski e Cheddira da Cuni, al 39′ un colpo di testa di Scamacca sfiora la traversa e al 42′ è Koopmeiners ad avere la palla del pari ma sulla sua bordata respinge la difesa. L’arbitro, il signor Sacchi concede 7 minuti di recupero. La Dea ci prova ma non costruisce più occasioni degne di nota. Il Frosinone così porta a casa i sui primi tre punti della nuova avventura nella massima serie.

LE PAGELLE:

FROSINONE

Cerofolini (7) Guida la difesa in maniera impeccabile e salva il risultato in almeno tre occasioni. Decisivo!

Oyono (6,5) Sulla fascia di competenza risulta spesso determinante sia in difesa che in fase offensiva. Ottima prestazione.

Monterisi (7,5) Segna il gol della sicurezza ed è sempre nel vivo dell’azione. Indispensabile!

Romagnoli (6) Bene nel pacchetto arretrato e importante per i compagni. Diligente!

Marchizza (6,5) Suo il merito del primo gol del Frosinone grazie ad un pallone rubato a centrocampo.

Mazzitelli (6,5) Capitano o mio Capitano. Punto di riferimento per tutti i compagni fa sempre la sua parte con abnegazione.

Barrenechea (7) Autentico faro. Fa girare i gialloblu come un ingranaggio bel oliato. Eccellente!

Gelli (6) Qualche spunto importante ma con il centrocampo bergamasco non è facile districarsi.

Baez (6,5) Buona gara la sua. Chiude benissimo propone in avanti, mette sempre il piede senza paura.

Cheddira (6,5) Corre tantissimo e si propone spesso ai compagni. Lavora sodo e fa salire la squadra dando respiro alla difesa. Onnipresente!

Harroui (7,5) Suo il gol del vantaggio. Autentica spina nel fianco per la difesa atalantina, non da punti di riferimento e crea scompiglio. Uomo ovunque!

Garritano (6) Entra al minuto 60 e ha un paio di occasioni che non sfrutta a dovere, poi aiuta i suoi a mantenere il risultato.

Brescianini (6) Ottimo ingresso in campo che da dinamismo ai gialloblu in una fase della partita in cui la Dea stava spingendo.

Cuni e Szyminski S. V.

Foto: Profilo Facebook Frosinone

© Riproduzione riservata