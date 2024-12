La Lazio impatta sull’Atalanta: 1-1 all’Olimpico

Decisiva la rete di Brescianini allo scadere che frena la corsa dei biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Dele-Bashiru

Pareggio beffa per gli uomini di Baroni che subiscono un secondo tempo di livello giocato dalla Dea. Decisiva la rete di Brescianini allo scadere che frena la corsa dei biancocelesti in vantaggio grazie alla rete di Dele-Bashiru.

PRIMO TEMPO

11′ – Lazio vicinissima al gol per tre volte: Carnesecchi provvidenziale per due volte su Castellanos, poi arriva la conclusione di Guendouzi che colpisce l’incrocio dei pali!

27′ – LAZIO IN VANTAGGIO con Dele-Bashiru! Tutto parte da Tchaouna, che chiama in causa Castellanos e ancora Rovella. L’assist del numero 6 è una prodezza: Dele-Bashiru si trova a tu per tu con Carnesecchi e lo scavalca mettendo la palla alle sue spalle.

45′ + 2′ – termina il primo tempo all’Olimpico. Lazio-Atalanta 1-0.

SECONDO TEMPO

47′ – Inizio subito ‘sprint’ dell’Atalanta: ci prova Lookman, ma la palla viene deviata in angolo. Va Cuadrado dalla bandierina, Provedel allontana.

71′ – Che bel contropiede quello della Lazio: – Castellanos serve Dia che la possibilità di siglare il gol del raddoppio, ma cicca clamorosamente.

75′ – Calcio d’angolo in favore dell’Atalanta dopo la deviazione di Marusic: provvidenziale Pellegrini che salva sulla linea di porta!

88′ – Arriva il gol dell’1-1, porta il nome di Brescianini. L’assist è di Lookman, servito a sua volta da Zaniolo.

90’+ 3′ – Fine dei fuochi all’Olimpico: Lazio-Atalanta 1-1.

LE PAGELLE

Provedel 6 : l’Atalanta nella ripresa attacca da tutte le parti mettendo in seria difficoltà l’estremo difensore che comunque regge l’urto.

Marusic 5,5 : da più soluzioni difensive rispetto all’infortunato Lazzari risultando decisivo in alcune situazioni scomode.

Gila 6 : il buco difensivo sul filtrante di Zaniolo libera al gol Brescianini. Fino a lì una gara perfetta.

Romagnoli 5,5 : partecipa insieme a Gila all’errore difensivo sul pareggio della dea.

Nuno Tavares 5,5 : Entra con i propositi per spaccare la gara, finisce in sordina la sua gara lasciando spazio a l’ingresso di Pellegrini.

Guendouzi 6 : l’incrocio dei pali trema ancora dopo il tiro che per poco non beffa Carne ecchi

Rovella 6,5 : palla visionaria per il gol che sblocca la gara. Solita prestazione di livello contro una squadra in palla.

Zaccagni 5,5 : non è il solito Zac. Viene raddoppiato costantemente dai difensori avversari senza avere la possibilità di colpire a rete.

Dele-Bashiru 6,5 : un carro armato vivente a centrocampo. Conclude in rete un’azione corale meravigliosa orchestrata dai suoi.

Tchaouna 6 : Verve ed esplosività ad inizio gara, cala con il passare del tempo fino alla sostituzione necessaria ad inizio secondo tempo.

Castellanos 6,5 : non segna, ma quanto incide. Lavora per l’intero reparto avanzato creando i presupposti per chiudere la gara.

All.Baroni

Foto: S.S.Lazio Facebook