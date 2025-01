Il Milan ribalta il derby e vince la Supercoppa Italiana: Inter ko 3-2

Chi l’avrebbe detto 8 giorni fa, quando dopo il pareggio per 1-1 con la Roma Fonseca veniva esonerato dopo essere andato in conferenza stampa ancora da allenatore del Milan. 8 giorni dopo Sergio Conceicao, con sole due partite all’attivo e una manciata di allenamenti, fa vincere la Supercoppa Italiana ai rossoneri dopo una partita incredibile. Il Milan sbanca Riyadh in un derby d’Arabia che verrà ricordato a lungo, soprattutto perché l’Inter di Simone Inzaghi, spesso cecchino di queste competizioni, era avanti di due gol.

Inter-Milan di Supercoppa: il primo tempo

Al King Saud University Stadium il secondo derby stagionale vede l’Inter favorita ma con alcune defezioni, prima della partita e a gara in corso. Con ai box nei giorni precedenti Thuram e Correa, Inzaghi inserisce Taremi da affiancare a Lautaro ma perde alla mezz’ora il grande ex Cahlanoglu, sostituito da Asllani. Coinceicao, dopo aver battuto la Juventus in semifinale con una rimonta anche fortunata, cambia modulo e davanti schiera Jimenez, Pulisic e Morata con Leao, infortunatosi a Verona il 20 dicembre scorso, recuperato per la panchina.

Il primo tempo non regala particolari emozioni: a metà tempo la sventola mancina dai 20 metri di Dimarco, su cui vola Maignan plastico sembra l’unico sussulto. Ma nel recupero, a pochi secondi dall’intervallo l’Inter passa in vantaggio. Jimenez sbaglia e Dimarco serve subito Mkhitaryan sulla sinistra che serve Taremi al centro. L’iraniano smista subito verso Lautaro che, defilato sul centro-destra, finta di calciare col destro, mette a sedere due avversari e accentrandosi col sinistro infila Maignan sul primo palo. Il portiere francese, pensando a un tiro sul secondo palo, rimane impietrito ed è 1-0.

Il ribaltone milanista firmato Theo-Pulisic-Abraham

A cavallo dell’intervallo l’Inter è micidiale e dopo due minuti della ripresa raddoppia. De Vrij trova l’imbucata giusta per Taremi che a campo aperto s’infila tra Thiaw e Tomori e batte Maignan in uscita. Sembra una partita indirizzata e una Supercoppa nuovamente verso l’Inter di Simone Inzaghi, ma qualcosa cambia con l’effetto Conceicao che inserisce subito Rafael Leao. Al minuto 52’ il portoghese conquista punizione dal limite e Theo Hernandez, giocatore che sembra trasformato dopo gli ultimi mesi difficili, infila con un rasoterra un Sommer posizionato male. Partita subito riaperta e Milan che può pareggiarla subito con tre grandi occasioni. Pulisic di testa non indirizza bene, Bastoni col viso sulla linea di porta respinge un tiro di Reijnders a botta sicura e poi è Sommer con un tuffo felino a dire di no alla cornata di Morata.

L’Inter con Taremi prima e Carlos Augusto poi si divora il 3-1 (nella seconda circostanza la palla colpisce il palo e varca la linea di porta solo parzialmente) ma al minuto 80 il Milan pareggia. Tutto nasce con la corsia di alta velocità Theo-Leao, palla in mezzo dove Pulisic aggancia, si gira e col rasoterra sul palo più lontano batte Sommer. I calci di rigore sembrano la soluzione più scontata ma al minuto 93 il ribaltone si completa: Pulisic serve in profondità Leao che mette in mezzo il più facile dei tap-in per Tammy Abraham che, entrato al posto di Musah, non può sbagliare. Delirio rossonero a Riyadh e trofeo vinto in maniera clamorosa. Il Milan così vince la 37a edizione della Supercoppa Italiana, la vince per l’ottava volta nella storia pareggiando i conti proprio con l’Inter nella classifica della competizione.