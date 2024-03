La differenza d’età è ancora un problema per la coppia?

Un tentato omicidio a Ponte Galeria, da parte di un 18enne verso il figlio 16enne dell’amante di 35 anni. Poi una fuga in Francia, terminata con l’arresto del colpevole. Ma la vicenda riapre il tema della differenza d’età nella coppia. Può funzionare? O apre scenari di problemi insuperabili?

Il caso di cronaca è la solita crisi di coppia. Lei lo vuole lasciare e lui non accetta di perdere l’oggetto del possesso. Solo che questa volta non è la coppia solita di amanti o coniugi. Lei ha 35 anni e un figlio 16enne e lui ha appena 18 anni. Un ragazzo che potrebbe esserle figlio. Tutto si volge in dramma il 3 marzo scorso a Ponte Galeria. Ma per fortuna senza vittime.

La solita vicenda di non accettazione che si tramuta in furia omicida

La cronaca parla delle liti tra i due amanti, le violenze e le minacce e infine la rabbia del ragazzo che si trasforma in furia omicida, con un colpo di fucile esploso in faccia al figlio di lei. Il fatto probabilmente mette in mostra una latente e perversa gelosia tra i due, poco più che adolescenti. Poi lui rapisce lei e la costringe a seguirlo in una dissennata fuga che termina in Francia. Una vicenda che per un caso non è finita in tragedia. Il sedicenne ferito è grave ma si salverà. La donna è stata liberata con la promessa che non sarebbe stata presentata una denuncia, mentre il ragazzo è stato arrestato dalla Polizia francese tra Nizza e Cannes. Ora si trova in carcere in Francia in attesa di essere estradato a Roma.

Quando è la donna ad essere la più grande: i casi di Gina Lollobrigida e Paola Borboni

Il caso ripropone il tema annoso di quale sia la differenza d’età giusta in una coppia. La risposta è che non c’è una differenza d’età valida. Dipende da chi sono le due persone, dal loro carattere, dalla loro formazione culturale. Escludiamo subito i casi limite delle coppie forzate in cui lui è un uomo maturo e lei una bambina. Quelli sono casi che appartengono a culture lontane dalla nostra, dove il matrimonio non ha a che fare con l’amore ma ha più finalità economico sociali di accordo tra famiglie. Inoltre il caso di cronaca di Ponte Galeria pone il problema di quando sia la donna ad avere una età quasi doppia dell’amante.

Casi meno frequenti ma col passare del tempo e l’affermazione delle donne, cominciano ad apparire. Intanto verso le coppie con differenza d’età c’è sempre una parte della società che si pone con un giudizio critico negativo. Tanto peggio se è la donna ad essere la più grande. Vi sono stati casi limite di donne veramente anziane con uomini giovani. L’ultimo è stato quello controverso tra Gina Lollobrigida e Javier Rigau, finito con un’accusa di truffa. Lei aveva 34 anni più di lui quando si sposarono nel 2010. Ma ancora più scalpore fece il matrimonio tra Paola Borboni quando aveva 72 anni con Bruno Vilar di 40 anni più giovane di lei. Avvenne nel 1972 e sei anni più tardi lui morì in un incidente stradale a seguito del quale lei fu costretta a usare le stampelle.

Forse la donna è spinta dall’idea di provare una gestione di potere nel rapporto?

Nei paesi occidentali, circa l’8% di tutte le coppie eterosessuali sposate ha una differenza d’età di dieci anni o più. Generalmente si parla di uomini più anziani in coppia con donne più giovani. Solo l’1% delle coppie con un’importante differenza d’età è formata da una donna più grande con un uomo più giovane. In altri paesi, per via di fattori socio-culturali, la differenza di età media è molto più ampia che in Occidente. In alcuni stati dell’Africa, ad esempio, circa il 30% delle donne sposate è nettamente più giovane del proprio marito.

Se è così rara la situazione di una donna più grande con un partner più giovane c’è da chiedersi allora cosa spinga una donna a sceglierla. Credo che ogni storia merita un discorso a parte e non so neanche fino a che punto c’entri l’amore in vicende del genere. Per qualcuno le donne che scelgono volontariamente un partner più giovane lo fanno per vivere una gestione del potere nel rapporto. Ma si tratterebbe di una illusione. In altri casi invece, a base della scelta ci potrebbe essere la volontà di vivere un rapporto opposto a quello vissuto in precedenza. Con un marito più gestibile.

Il caso emblematico di Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux: lei ha 25 anni di più

La coppia più famosa di Francia, ovvero quella formata da Emmanuel Macron e da Brigitte Trogneux, si presta a continui dileggi. La Première Dame ha ben 25 anni in più rispetto al compagno. Per questo le malelingue dicono che lui ha sposato sua nonna. Sebbene gli esempi di coppie con una forte differenza di età non manchino, le ultime ricerche hanno evidenziato come questa non sia sempre un fattore di successo per la relazione. Sembra, infatti, che più il gap è marcato, maggiori siano le possibilità di separarsi, mentre se uomo e donna condividono (o quasi) il medesimo anno di nascita le probabilità si riducano drasticamente. Ovviamente ci sono casi e casi e questo di Macron sembra contraddire la ricerca. Del resto le separazioni aumentano e moltissime coppie sono di quasi coetanei.

Ormai non sono più rari i casi di donne più grandi sposate con uomini più giovani

Casi più recenti di rapporto tra una donna più matura e uno sposo più giovane sono quelli di Jennifer Lopez, col rapper Drake di 17 anni più giovane. Lory Del Santo 65 anni con Marco Cucolo 31 anni. Una relazione nata tra la soubrette e un suo fan, che dura da anni anche se tra alti e bassi. Andrea Delogu 41 anni e Luigi Bruno 25. La conduttrice e il giovane modello fanno oramai coppia fissa da circa due anni. Precedentemente la Delogu aveva sposato Francesco Montanari, attore, 38enne, suo marito fino al 2021. Fiorella Mannoia 66 anni e Carlo Di Francesco 41 anni.

La cantante e il musicista (e professore nel programma Amici) stanno insieme da 15 anni. Una relazione solida, nonostante la notevole differenza d’età vissuta il più possibile lontano dai riflettori. Infine il caso di Stefania Pezzopane, 63 anni e Simone Coccia 40 anni, con 23 anni di differenza. Sembra resistere la storia tra la ex deputata e il più giovane ex spogliarellista. Infatti, a soli pochi mesi dall’annuncio della fine della loro relazione lunga nove anni, i due si sono immortalati insieme con una foto su Instagram con tanto di didascalia in cui si legge: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio” accompagnata da un cuore rosso. Insomma, un cosiddetto “ritorno di fiamma” non ancora smentito dai sottoscritti.

I casi di uomini maturi con donne molto più giovani sono ancora più frequenti

Sono molto più frequenti i casi in cui sia l’uomo ad avere un’età maggiore. È un retaggio anche del passato, quando l’uomo che si decideva a sposarsi lo faceva in età avanzata, dopo averne fatte di tutti i colori, “mettendo la testa sul collo” e sposando una giovane illibata di buona famiglia. Adesso tutto è cambiato ma la differenza d’età ancora permane in tante coppie. Il caso dell’attore Vincent Cassel, 57 anni, è emblematico. La sua ultima partner è una modella brasiliana di 27 anni Narah Baptista. La cosa che più sorprende è la somiglianza tra Narah e la ex moglie di Vincent, Tina Kunankey, sposata nel 2018 e da cui si è separato nel 2023e che ha la stessa età della brasiliana.Cassel è stato a lungo sposato con Monica Bellucci (ora con Tim Burton) dalla quale ha avuto due figlie: Deva di 19 anni e Leonie di 13.

Fabio Fulco, 53 anni ex di Cristina Chiabotto ora è sposato con Veronica Papa di 28 anni. I 25 anni di differenza non sembrano pesare nella relazione. La coppia ha programmato un second figlio e soprattutto lui vive la relazione come un colpo di fortuna. Questa situazione di padri che sposano quasi coetanee di figlie avute da precedenti matrimoni può scatenare gelosie e problemi tra genitore e figlie femmine, mentre i figli maschi sono più tolleranti. I figli sbagliano spesso a giudicare i comportamenti dei genitori e viceversa. Ci vorrebbe più serenità e dialogo e tante incomprensioni e pregiudizi verrebbero superati.

Uomini maturi si sposano con giovani donne per rivivere in meglio le esperienze passate

Abbiamo visto che più Leonardo DiCaprio invecchia più le sue fidanzate diventano giovani. Sembra abbia dichiarato che non vuole stare con donne più grandi dei 25 anni. Mi sento di sostenere che questa sembra più una battuta che la realtà. Del resto per un uomo è diverso che per una donna. Alla soglia dei 50-60 anni un uomo oggi non pensa più che la sua vita sia sul viale del tramonto. C’è addirittura la possibilità di vivere una seconda o terza esperienza di convivenza e quindi rivivere, si spera in meglio, le esperienze matrimoniali, facendo tesoro degli errori passati. È quello che spesso affermano le ragazze dei loro partner più anziani. Un uomo maturo è più tranquillo, sa cosa rende felice una donna e non commette errori che gli possano far perdere ciò che ama.

Così sembra la storia di Roberto Farnesi, di 54 anni, l’affascinante Umberto del Paradiso delle Signore, che ha sposato Lucya Belcastro di 27 anni. Si conobbero nel 2015 e da allora si amano come il primo giorno. Nel mondo dello spettacolo abbondano casi di coppie con età sbilanciata fra lui e lei: Sylvester Stallone (nato nel 1946) e Jennifer Flavin (1968) con 31 anni di differenza. Billy Joel (1949) e Alexis Roderick (1982) 33 anni. David Foster (1949) e Katharine McPhee (1984). 34 anni. Dennis Quaid (1954) e Laura Savoie (1993) 39 anni. Alec Baldwin (1958) e Hilaria Baldwin (1984) 26 anni. Michael Douglas (1944) e Catherine Zeta Jones (1969) 25 anni. Bruce Willis (1955) ed Emma Heming (1978) 23 anni. Harrison Ford (1942) e Calista Flockhart (1964) 23 anni.

La vita si può prolungare e così anche le esperienze di convivenza si possono ripetere più e più volte

La conduttrice di Belve, Francesca Fagnani ha 46 anni ed è felice partner di un 68 enne come Enrico Mentana, con 22 anni di differenza. La giornalista è entrata nella vita di Mentana dopo il suo matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula, da cui il giornalista ha avuto due figli: Giulio e Vittoria. Ma Enrico ha altre due figlie nate da relazioni precedenti: Stefano con Fulvia Di Giulio e Alice con Letizia Lorenzini Demilani. Ormai per molti uomini si protrae il tempo di procreare fin oltre i 65 anni, cosa che alle donne è interdetta per ragioni di età che qualcuna cerca di scongiurare con l’aiuto della scienza. I matrimoni non durano più tutta la vita e speriamo che presto il costume si evolva verso un vissuto delle separazioni e dei divorzi meno conflittuale, che non allontani gli ex al punto di perdere del tutto i contatti, specie quando ci sono di mezzo dei figli e dei nipoti.

Non c’è una risposta alla domanda di cosa sia meglio per una coppia, se non quella per cui tutto ciò che funziona va bene

Si tende a valutare le relazioni di coppia per la durata e non per il lor valore relativo, per la qualità del rapporto stesso. Se si cercano risultati nella soddisfazione di alcuni stimoli personali: vivere una passione, avere esperienze esaltanti, delle complicità, l’età non conta o forse conta di più l’incontro tra personalità e vissuti diversi, che non la differenza d’età. Per esempio anche appartenere a culture diverse può essere esaltante anche se non duraturo.

Se invece si pensa al matrimonio o alla convivenza come un progetto di lungo respiro, dove conta crescere assieme, giorno per giorno, e condividere un sentimento che si trasformi ma che resti fortificato nel tempo, accudendo dei figli, costruendo quindi una famiglia che poi si allarga anche ai nipoti, allora la eccessiva differenza d’età può essere un ostacolo. Sono tuttavia considerazioni che lasciano il tempo che trovano.

Le statistiche relegano le coppie con ampia differenza d’età ai margini della realtà. Minoranze. Ma anche le regole hanno le eccezioni che le rendono tali. Per cui tutto è affidato alle persone e alla casualità e anche al momento in cui si costruisce la coppia e allo stile di vita. Avere molti soldi potrebbe facilitare ma anche chissà, aumentare le liti e le ambizioni. Così non c’è una risposta univoca. Ma solo: que serà serà…