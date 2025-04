La conoscono tutti come la MALIBÚ DEL LAZIO, è già sold out per l’estate | Spiagge sabbiose e atmosfera da California Beach

Esiste una località del Lazio che ricorda molto Malibù per le splendide spiagge. E’ ideale per trascorrere le meritate vacanze.

Malibù rappresenta una meta molto ambita da coloro che hanno intenzione di staccare la spina. È collocata nella parte ovest di Los Angeles, in California, e si estende lungo le coste del Pacifico. È famosa per le sue bellissime spiagge (Malibu State Beach e la Topanga State Beach) e i parchi (Malibu Creek State Park e Santa Monica Mountains National Recreation Area).

Per chi vuole arricchire il proprio bagaglio culturale può recarsi nella Getty Villa, ovvero un museo d’arte mediterranea antica e l’architettura tra ispirazione da Ercolano, costruita prima ancora del periodo d’oro dei Romani nella zona centrale del Golfo di Napoli ai piedi del Vesuvio.

Non ci crederai, ma c’è una località nel Lazio che ricorda alla perfezione Malibù. Ospita 4.756 abitanti non è molto distante dalla capitale italiana. Per questo motivo potresti approfittare di un weekend per andare ad ammirare ciò che ha da offrire sia da un punto di vista paesaggistico che culturale.

La città attraversata da due fiumi, il Sanguinara e il fosso Vaccina. Una caratteristica che la rende unica nel suo genere è il colore nero della sabbia delle spiagge per via della elevata componente ferrosa. Non c’è da stupirsi se questo luogo rappresenti la meta ideale per una vacanza.

Altro che California Beach! Nel Lazio c’è di meglio

Secondo fonti certe sembra che in questo territorio si siano insediate delle popolazioni tra il 3000 e il 2000 a.C. e Giulio Cesare fece costruire delle ville a pochi metri dal mare. Nel Medioevo c’erano boschi e paludi mentre ora c’è l’Oasi faunistica di Palo e la palude di Torre Flavia.

L’oasi menzionata è gestita dal WWF mentre quella della palude è riconosciuta come “monumento naturale regionale”. Inoltre la bellezza di questi posti ha permesso ai migliori registi di girare delle scene cinematografiche. Un esempio è Tutti a bordo di Luca Miniero (2022).

Una località ricca di storia, sagre e bellezze naturali

Stiamo parlando di Ladispoli. Oltre alle necropoli etrusche di Monteroni, ci sono anche i resti della villa di Pompeo nella frazione di Marina di San Nicola e c’è anche il Castrum Statuae sulla via Aurelia. Tra le architetture religiose ci sono la chiesa di Santa Maria del Rosario, del Sacro Cuore, San Giovanni Battista e di Santa Annunziata.

È nota per la Sagra del Carciofo Romanesco che nel 2007 è diventata fiera nazionale dove tutte le regioni italiane possono proporre al pubblico dei prodotti tipici delle proprie terre. Infine ha delle spiagge bellissime che ricordano proprio quelle di Malibu.