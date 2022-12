“La Bellezza dell’imperfezione”, il libro per imparare a migliorare

S’intitola ‘La Bellezza dell’Imperfezione’ uno dei libri di maggior successo del 2022. Lo ha scritto Cristina Sartorio, medico chirurgo estetico torinese alla sua prima prova in libreria per ‘HCA Edizioni’. Il volume, poco più di 100 pagine fluide e scorrevoli, ha debuttato sugli scaffali esattamente venerdì 17 dicembre scorso. Contro ogni superstizione è divenuto da subito BestSeller Amazon.

Consentendo alla giovane autrice di poter aiutare concretamente la ‘Mensa dei Poveri’ di Torino del sacerdote cottolenghino Don Adriano Gennari. A loro sono stati devoluti i proventi del ricavato delle vendite. Il libro, vede la collaborazione e il contributo del giornalista cattolico Maurizio Scandurra, opinionista de ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’, e racconta “Come evolvere straordinariamente in quattro tappe”.

Un’anamnesi completa e complessa della persona che, prendendo le mosse da una corretta skincare, cura della pelle, si addentra via via arrivando sino al cuore dei problemi e dei nodi da sciogliere per imparare a riscoprire il proprio potenziale. Un potenziale fatto di pregi e difetti, di accettazione e gratitudine, d’impegno e sacrificio quotidiano in nome di un risultato appagante, duraturo e soddisfacente.

La copertina del libro

Pagina dopo pagina, Cristina Sartorio, seguitissima sui social e ideatrice di ‘CriSkin’, linea cosmeceutica innovativa e naturale il cui titolo prende spunto dal suo nome, affianca ai panni del medico quelli della persona in viaggio verso la propria naturale crescita. Mettendosi in gioco in prima persona, mettendosi altresì a nudo con un coraggio e una trasparenza disarmanti. Raccontando della prova della malattia, dell’esperienza tesaurizzata, del percorso compiuto. Facendone materia di condivisione con il pubblico dei lettori.

Suggerendo tutta una serie di piccoli accorgimenti che, giorno dopo giorno, insegnano alla persona, sotto un profilo maieutico, come tirare fuori tutto il meglio di sé. Prendendo consapevolezza, apprezzandosi e apprezzando anche tutto il magico mistero ricco di fascino e magnetismo che può celarsi all’interno della bellezza di un’imperfezione. Che ci rende unici, e irripetibili. Ciò che più conta. E questo, Cristina Sartorio, lo sa bene.

Una lettura appassionata e appassionante da regalarsi nel caldo intimo di queste sere d’inverno a cavallo tra un anno che viene, e uno che va.

