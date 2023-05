L.A.Water 2023, la nuova collezione estiva tra mules in corda e perline luminose

(Adnkronos) – Ciabattine, sandali e Mules e tanti accessori colorati nella nuova collezione L.A Water di Natasha Stefanenko. L’estate si avvicina a rapidamente e la nuova linea 2023 è pronta a vestire chi ama il sole, la luce, il mare, l’aperitivo in spiaggia o nel lungomare o addirittura in città. Del resto L.A. Water è lusso senza rinunciare al confort, la suola in gomma soft lo rende ideale da indossare tutto il giorno. “Quale è il concept di questa nuova collezione 23? L.A. Water is a sensitive chaos”, risponde l’attrice, conduttrice, scrittrice (è in uscita il suo romanzo ‘Ritorno nella città senza nome’) e comproprietaria del marchio. “Mondi lontani, contaminazioni di etnie, esplorazioni di culture in equilibrio tra loro danno vita ai nostri prodotti. Dagli arazzi del Marocco ai disegni dei Nativi America, le culture si intrecciano e definiscono nuove grafiche”, sottolinea Natasha Stefanenko. “Un tuffo nel passato ci porta un sandalo del tutto nuovo con forma quadra e grafiche ispirate agli anni ‘70. Insieme a Sara Rossi, a mio marito Luca e a mia figlia Sasha, e tutto il team di Smart Trade, abbiamo elaborato ed introdotto molte novità nella collezione: dal gruppo in corda composto da saldali zeppa alle mules decorate da frange colorate e in perfetto stile boho chic, sino alle infraditi etniche in coordinamento con i kaftani le borse stampate e gli accessori“. L'offerta, dopo tre stagioni di enorme successo, si è arricchita di accessori: borse, pochettes, foulards e kaftani con colori, stampe esclusive, pattern e charms determinano la cifra stilistica di questo brand dedicato a tutte le donne che amano distinguersi senza mai rinunciare all’eleganza. —modawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata