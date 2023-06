Kosovo, rimpatriati 15 militari italiani feriti

(Adnkronos) – Quindici dei 19 soldati italiani feriti in Kosovo tornano a casa. Lo comunica Kfor, spiegando che i militari italiani schierati con la missione a guida Nato rimasti feriti nei giorni scorsi nel corso di proteste nel nord del Paese (11 a Zvecan, altri 8 a Pec/Peje) sono stati rimpatriati oggi. I 15 rientrati in Italia sono stati trasferiti all'ospedale militare Celio per ulteriori cure mediche, mentre gli altri quattro si trovano attualmente nell'infermeria del quartier generale Kfor e torneranno presto ai loro compiti. Prima della partenza dal Kosovo, il Comandante della Kfor, Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia, ha incontrato i militari all'aeroporto di Pristina per augurare loro ancora una volta una pronta e completa guarigione. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata