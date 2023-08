Kane, Bayern e Spurs in trattative: quarta offerta da 110 milioni

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco non si arrende e continua a pressare per il capitano dell'Inghilterra Harry Kane e secondo Sky Sports UK ha negoziato con il suo club Tottenham Hotspur fino alle prime ore di mercoledì. Nel frattempo, Sky Sports Germany ha dichiarato che i campioni della Bundesliga avrebbero anche presentato una quarta offerta da 110 milioni di euro mercoledì, più bonus. Kane ha ancora un anno di contratto con gli Spurs, che si dice vogliano 100 milioni di sterline (127 milioni di euro circa) per il 30enne attaccante. Secondo quanto riferito, Kane vuole chiarezza sul suo futuro prima dell'inizio del fine settimana della stagione della Premier League e ora si dice che sia propenso a restare perché gli piace la filosofia del nuovo allenatore degli Spurs Ange Postecoglou. Tuttavia, i dirigenti degli Spurs non vogliono perderlo gratis nel 2024 e, con Kane che deve ancora firmare un rinnovo, preferirebbero un'uscita ora per generare una quota sostanziale. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

