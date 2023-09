Juventus, Pogba positivo al testosterone

(Adnkronos) –

Paul Pogba positivo al testosterone. Il trentenne centrocampista francese della Juventus, a quanto apprende l'Adnkronos da ambienti sportivi, sarebbe risultato positivo al testosterone in un controllo antidoping della prima giornata di campionato il 20 agosto, in occasione di Udinese-Juventus. Pogba è stato impiegato anche nella seconda giornata di campionato, nel match Juventus-Bologna (1-1), quando è entrato in campo al 21' del secondo tempo. In Empoli-Juventus, valevole per la terza giornata di campionato, il transalpino è partito dalla panchina ed è entrato in campo al 16' della ripresa, chiudendo il match con un lieve problema muscolare. Nella scorsa stagione, Pogba non è praticamente sceso in campo. Nell'estate 2022 il francese si è procurato una lesione al menisco e si è sottoposto all'operazione solo dopo un'infruttuosa terapia conservativa. Pogba è rimasto ai margini della Juve, complici anche problemi muscolari, per tutta l'annata. La stagione 2023-2024 avrebbe dovuto essere quella del riscatto.

© Riproduzione riservata