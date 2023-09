Juventus, ‘Il Giornale’: “E’ in vendita”

(Adnkronos) – La Juventus è in vendita. Lo scrive in prima pagina 'Il Giornale'. ''Oggi la Juventus è in manifesta crisi, al centro di vicende giudiziarie, con l'ex presidente trasferitosi in Olanda e il club sull'orlo del collasso, un bilancio devastato, tra perdite e debiti, con la prospettiva, sollecitata dalla stessa famiglia, dopo un'opera di bonifica contabile, di essere messa sul mercato, destinata a nuovi investitori e nuova proprietà. La fine di un'epoca, l'inizio di una altra imprese, lontano da Torino'', si legge sul quotidiano. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

