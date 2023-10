Juve-Verona 1-0, gol di Cambiaso al fotofinish e Allegri è primo

(Adnkronos) –

La Juve batte il Verona per 1-0 con il gol di Cambiaso al 97' nel match in calendario per la decima giornata della Serie A 2023-2024 e, almeno per qualche ora, sale al primo posto in classifica tornando in vetta dopo 1182 giorni. La squadra di Allegri comanda 23 punti, con una lunghezza di vantaggio sull'Inter e 2 lunghezze sul Milan che scenderanno in campo domenica contro Roma e Napoli. Il Verona rimane a 8 punti. La Juve parte col piede sull'acceleratore. Kean dimostra di essere 'in palla' e al 7' si fa vivo. Subito dopo Vlahovic chiama Montipò alla prima parata della serata. Al 13' la Juve sfonda con il capolavoro di Kean: dribbling e botta secca, 1-0. Il gol viene cancellato dal Var per un fuorigioco millimetrico dell'attaccante in avvio di azione. Kean, a quanto pare, è in offside per un dito o poco più. Il forcing della Juve prosegue, Kean continua ad essere una minaccia per la difesa veneta. Vlahovic al 36' potrebbe sbloccare il risultato, ma spreca una colossale chance di testa. Il Verona esce dal bunker e si fa vedere nell'area avversaria. Prima dell'intervallo serve una gran parata di Szczesny su Bonazzoli. Il copione rimane a tinte bianconere in avvio di ripresa. Kean, sempre lui, di testa al 48' manca il bersaglio. Rabiot sfiora il gol con un diagonale al 50'. Al 53' arriva il gol: anche stavolta segna Kean, anche stavolta il Var annulla. Viene sanzionato un fallo dell'attaccante all'inizio dell'azione, con il nastro riavvolto. Allegri prova a cambiare, inserendo Chiesa al posto di Kean. Il neoentrato va vicino alla rete al 69': non c'è Montipò, a salvare è Faraoni. Chiesa prova a sfondare a sinistra e va giù in area dopo il contatto con Folorunsho, che si aiuta con le braccia e tocca il piede del bianconero: l'arbitro non fischia, il Var non interviene. Il gol della Juve arriva al fotofinish. Colpo di testa di Milik, palo e mischione: Cambiaso ci mette il piede, 1-0. La Juve vince ed è prima. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata