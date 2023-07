Jazz & Image, al Parco del Celio c’è la strepitosa Nik West, amata da Prince. Non perdetela

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, a cura dell’Associazione Culturale Suond Image, con la direzione artistica dell’Alexanderplatz di Eugenio Rubei, presenta, Nik West. È stata una delle migliori amiche di Prince, ammirata e apprezzata non solo da artisti come il genio di Minneapolis ma anche da Dave Stewart degli Eurythmics (“È la versione al femminile di Lenny Kravitz”) o Steven Tyler.

Sfoggia un mohawk colorato a forma di chiave di basso. La presenza scenica esplosiva non è sufficiente per descrivere il modo in cui Nik West si muove, stupisce e sciocca la folla ovunque. “È una vera bomba sul palco, il tutto mentre canta, balla e schiaffeggia il suo basso!” Con crediti che includono il lavoro con Quincy Jones Productions, Prince, Glee, American Idol, Dave Stewart degli Eurythmics e altro ancora, la bassista, cantante e cantautrice Nik West è qualcosa di più di un altro bel viso.

Il noto giornalista musicale Alex Henderson (Billboard) riassume l’incredibile talento di West dicendo: “Nik West è un’artista del 21° secolo a cui non manca la creatività. È una giovane bassista elettrica che conosce chiaramente il suo strumento e suona come se fosse stata ispirata da artisti funky come Larry Graham, Louis Johnson (della fama di Brothers Johnson) e Marcus Miller”.

È anche una cantante molto espressiva. Conosciuta per aver registrato in modo impressionante una cover di “Back In Black” degli AC/DC, Nik ha scioccato molti fanatici del rock ed è diventata la favorita di Steven Tyler e Lenny Kravitz. Ha condiviso il palco con John Mayer, Sugarland, Macy Gray, Bootsy Collins, George Clinton/Parliament Funkadelic e Orianthi. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Nel giugno 2016 Nik si è unita a Taylor Swift, Bruno Mars e Slash come cover girl per American Musical Magazine. È apparsa sulle copertine di praticamente tutte le riviste di basso ed è apparsa in numerose pubblicazioni per People Magazine, Vanity Fair, Teen Vogue, Rolling Stone, Ok! Magazine, Billboard, Afropunk e altro ancora. “Nik West sta sicuramente riportando il groove funk e adoro tutto ciò che rappresenta!” – Bootsy Collins.

Sabato 29 luglio ore 21,30

Parco del Celio – Colosseo (tratto Viale Parco del Celio e Via Celio Vibenna)

Nik West: basso & voce

Joey Ziegelbauer: chitarra & basso

David Collum: batteria

Clifton Williams: tastiere

Jeniffer Criss: coro

Progetto, promosso da Roma Capitale-Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale Estate Romana 2023-2024, curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Inizio concerti ore 21,30

Telefono +39 06 86 78 12 96

Whatsapp +39 349 977 0309

E‐mail info

E‐mail prenotazioni

Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione.

© Riproduzione riservata