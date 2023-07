Jaylen Brown firma l’accordo più ricco nella storia dell’Nba

(Adnkronos) – Jaylen Brown potrebbe non essere nemmeno considerato il miglior giocatore della sua stessa squadra, ma ora è il giocatore più pagato nella storia della Nba. Brown ha infatti accettato i termini di un super contratto quinquennale del valore di 304 milioni di dollari con i Boston Celtics. L'accordo, che è completamente garantito e include un kicker commerciale che aumenterebbe ulteriormente lo stipendio di Brown se fosse scambiato, supera il contratto da 264 milioni di dollari firmato dal due volte MVP della lega e campione Nba Nikola Jokic dei Denver Nuggets la scorsa estate. Brown è un due volte All-Star ed è stato nominato nella seconda squadra All-Nba la scorsa stagione. Ha ottenuto una media di record in carriera di 26,6 punti, 6,9 rimbalzi e 3,5 assist, classificandosi secondo nei Celtics in tutte quelle categorie dietro a Jayson Tatum, che è stato nominato per la seconda volta nella prima squadra All-Nba consecutiva dopo la scorsa stagione. I Celtics hanno raggiunto le finali di Conference in cinque delle sette stagioni professionistiche di Brown, incluse le finali Nba del 2022 in cui hanno perso contro i Golden State Warriors in sei partite. Brown ha segnato una media di 24,6 punti con il 54,1% di tiri e il 47,1% da 3 punti nelle prime due serie di playoff di Boston la scorsa stagione, ma ha faticato con il suo tiro nelle finali della Eastern Conference contro i Miami Heat e i Celtics sono stati eliminati in sette partite. Contro gli Heat, ha segnato una media di 19 punti con il 41,8% di tiri e si è connesso solo con il 16,3% di 43 tentativi da 3 punti. Ha fatto cilecca su 8 su 9 da 3 punti in Gara 7. La terza scelta assoluta di Boston nel Draft NBA 2016, Brown ha una media in carriera di 17,9 punti, 5,2 rimbalzi e 2,2 assist. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata