Iva Zanicchi caduta dopo il Cantante Mascherato, ecco come sta

È la stessa Iva Zanicchi a raccontare di essere caduta, vittima di uno sfortunato incidente lo scorso 25 aprile, per rassicurare tutte le persone che le vogliono bene e i suoi fans. Dal profilo Instagram della cantante un video che la vede immobile a letto mentre spiega cosa le sia accaduto. L’incidente avvenuto dopo la puntata dello show di Milly Carlucci, Il Cantante Mascherato, andato in onda su Rai 1 fino a sabato scorso e terminato con la vittoria di Samuel Peron (che si nascondeva sotto la maschera del Cavaliere Veneziano)

Nelle immagini diffuse dai suoi canali social, Iva Zanicchi racconta l’accaduto senza mai perdere il sorriso che la rende una delle donne più amate della televisione: “Domenica sera, dopo il Cantante Mascherato, sono caduta dalle scale. Una caduta orribile, qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ha voluto. Sono a letto per qualche giorno. Mi hanno fatto le lastre, sospettano qualche microfrattura. Vediamo se potrò restare a casa o se dovrò andare qualche giorno in ospedale”.

Iva Zanicchi chiude il videoracconto della caduta citando uno dei successi di Jovanotti: “Vi tengo informati, per chi mi vuol bene. E per gli altri, pazienza… Ma penso positiva, finché son viva. Non perdete il buon umore”.

Naturalmente una pioggia di auguri per una rapida ripresa e pronta guarigione è arrivata da tutto il mondo dello spettacolo, da Paola Barale a Simona Ventura, passando per Paola Perego.

