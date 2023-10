Italiani all’estero, Ricciardi (Fond. Migrantes): “293.741 i pensionati rientrati dalla Svizzera”

(Adnkronos) – "Sono 293.741 i pensionati rientrati dalla Svizzera pari a 2 miliardi di pensioni erogate via canali Inps. Le province maggiormente toccate da questo fenomeno sono state Avellino (22 milioni di pensioni), Bergamo (72), Catania (14), Catanzaro (22), Como (76) e Lecce (85)". A dirlo Toni Ricciardi, storico delle migrazioni e componente del Comitato scientifico del Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes, intervenendo al convegno 'L'Italia delle partenze e dei ritorni. Pensionati migranti di ieri e oggi', organizzato da Inps e Fondazione Migrantes. "Dal 1946 l'Italia – ricorda – ha concluso diversi accordi di emigrazione c he si fondavano sugli elementi di stagionalità, progetto migratorio e provincia italiana. Gli accordi sono stati raggiunti con Belgio, Svizzera, Francia e Germania". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata