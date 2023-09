Italia-Portorico oggi: orario, come vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – L'Italia affronta Portorico oggi 3 settembre 2023 a Manila nella sfida per la seconda fase dei Mondiali di basket 2023. Il match, in programma alle 10 in diretta tv, può regalare agli azzurri del ct Pozzecco la qualificazione ai quarti di finale per la prima volta dal 1998. In quei Mondiali, l'Italia approdò ai quarti di finale dopo una vittoria contro Portorico. In caso di eventuale vittoria oggi, occorrerà aspettare il risultato della sfida tra Serbia e Repubblica Dominicana (altro dentro/fuori) per conoscere il piazzamento finale degli azzurri nel girone I: in caso di vittoria della Serbia, sarà primo posto; in caso contrario, secondo posto. "Sarà complicato –dice il ct Gianmarco Pozzecco– perché ormai è diventato complicato giocare contro tutti. Non ci sono più squadre abbordabili e ogni avversario è capace, in un modo o nell’altro, di metterti in difficoltà. Per questo, siamo ancora più orgogliosi del cammino che ci ha portato fin qui. Vogliamo continuare a sognare. Per quanto riguarda Gigi, quello di domani sarà per lui un traguardo storico e meritato. Sono felice e onorato di aver fatto parte del suo percorso professionale". Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro alle 10 da Rai 2. Per gli abbonati a Sky, diretta su Sky Sport Summer. In streaming, la partita sarà visibile su Now e Dazn. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata