Italia del basket perde ai Mondiali con gli Usa, gli insulti dei ‘tifosi’ azzurri

(Adnkronos) – L'Italia perde e viene eliminata dagli Usa ai Mondiali di basket e alcuni 'tifosi' insultano in maniera becera sul profilo della nazionale a stelle e strisce. Sotto il post Instagram degli americani, dove si festeggia con un "Mamma mia" la vittoria sugli azzurri, sono diversi infatti i commenti degli italiani delusi, alcuni dei quali dal contenuto decisamente inaccettabile. Tra foto delle Torri Gemelle, inviti a morire e insulti,una parte del tifo azzurro si distingue per violenza. Nel mirino degli utenti, la "mancanza totale di rispetto" dei giocatori Usa, accusati di antisportività e sfottò nei confronti degli avversari in campo. "Non fate i belli che capace domani mattina ve risvejate freddi e eleganti", "morite", scrivono, mentre ironizzano sulle stragi di massa nel Paese: "Almeno noi a settembre andremo a scuola tranquilli e loro perderanno 100000 persone il primo giorno per qualche sparatoria", affermano. E ancora gif e foto sulle Twin Towers: "11 settembre 2001, a breve il 22esimo anniversario", ricordano invadendo i commenti di immagini delle due torri. "Dovete prende la 104", "ammazzatevi", "coglioni", "andate a cagare", insultano. Inutile, almeno finora, l'appello di alcuni utenti a chi gestisce l'account per rimuovere i commenti dal contenuto offensivo e bannare i responsabili. "Come italiano – si legge – sono profondamente disgustato e mi vergogno di questi comportamenti. E' inaccettabile", scrivono. Ma per ora le offese e gli sfottò restano lì. (di Marta Repetto) —[email protected] (Web Info)

