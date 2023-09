Iss, Rocco Bellantone nominato commissaro straordinario

(Adnkronos) – "Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nelle more della conclusione della procedura di nomina del nuovo presidente dell'Istituto superiore di sanità, ha nominato con proprio decreto il professor Rocco Bellantone commissario straordinario" dell'Istituto superiore di sanità (Iss) "per un periodo di 6 mesi e comunque fino alla nomina del nuovo presidente". E' quanto riferisce il ministero in una nota. Bellantone, informa il ministero, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in attesa della nomina del nuovo presidente. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata