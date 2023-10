Israele sotto attacco, gen. Battisti: “Ben pianificato, droni giocano ruolo importante”

(Adnkronos) – "Quello in Israele è un attacco complesso, premeditato, e ben pianificato, non una classica incursione di terrorismo come quelle che si verificano spesso in Israele, con tra l'altro presenza di infiltrati palestinesi già entrati in Israele da giorni se non da mesi. Un attacco pianificato anche con droni". Lo ha detto all'Adnkronos il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico. "Sicuramente i droni ormai sono parte di queste azioni: lo abbiamo visto nella guerra in Ucraina e lo abbiamo visto anche nel conflitto tra Armenia e Azerbaijan, giocano un ruolo importantissimo – ha aggiunto Battisti – Quello che il drone vede, il drone riesce a colpire, dato che viene pilotato, quindi è molto preciso". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

