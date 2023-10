Israele, sale la tensione con il Libano: colpiti obiettivi Hezbollah

(Adnkronos) – Sale la tensione tra Israele e Libano. Nelle news di oggi, 19 ottobre 2023, sulla guerra contro Hamas, le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato di aver attaccato postazioni di Hezbollah nel sud del Libano nelle ultime ore, in risposta agli attacchi anti-tank in territorio israeliano. Tra gli obiettivi presi di mira, hanno reso noto, un punto di osservazione nel Libano sudoccidentale, a partire dal quale ieri è stato diretto contro la città di confine israeliana di Rosh Hanikra il fuoco delle armi anti-tank. A riferirne è ‘Ha’aretz’. E' intanto rientrato a Washington il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ieri, nel corso del viaggio lampo a Tel Aviv e l'incontro con il premier Benyamin Netanyahu, il leader Usa ha manifestato solidarietà a Israele, al quale ha offerto aiuti militari ma deve evitare una guerra estesa a Hezbollah, e ha ottenuto l'invio di aiuti umanitari a Gaza, con l'ok dell'Egitto all'apertura del valico di Rafah. Biden ha annunciato per stasera un discorso alla nazione sulla situazione in Ucraina e in Medio Oriente. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

