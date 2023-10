Israele, nel quartiere ebraico di Roma iniziativa a sostegno degli ostaggi rapiti da Hamas

(Adnkronos) – Una tavolata gigante con 203 sedie vuote, in riferimento agli ostaggi rapiti e tenuti prigionieri da Hamas a Gaza dallo scorso 7 ottobre. E' l'iniziativa presentata oggi a via Catalana, nel quartiere ebraico di Roma e promossa oggi dalla comunità ebraica di Roma poche ore prima dell'inizio, stasera, dello Shabbat. "L'auspicio – fa sapere la comunità ebraica – è che il prossimo Shabbat lo si possa passare tutti insieme". "Centinaia di israeliani aspettano i loro parenti ed amici, la nostra tavola per la cena di Shabbat non sarà completa finché ognuno di loro non tornerà a casa", si legge in un post su Instagram. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

