Israele, “incursione mirata nel nord di Gaza con soldati e tank”

(Adnkronos) – Le forze israeliane (Idf) confermano di aver effettuato un'incursione "mirata" nel nord della Striscia di Gaza con unità della fanteria e tank che hanno lasciato la zona dopo il blitz e sono "rientrati in territorio israeliano". Tramite il social X hanno fatto sapere di aver colpito "numerose cellule terroristiche, infrastrutture e postazione utilizzate per il lancio di missili anticarro". L'operazione, precisano, rientra nelle attività di "preparazione" della zona di confine per "le prossime fasi di combattimento" dopo il terribile attacco del 7 ottobre in Israele di Hamas, che controlla la Striscia di Gaza. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata