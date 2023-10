Israele, Donzelli: “Boldrini fece foto con finanziatore di Hamas”

(Adnkronos) – "Volevo specificare alcune cose rispetto ad alcuni interventi che mi hanno preceduto su un dibattito televisivo. Mi fa piacere che nel Pd ci sia chi mi guarda in tv la sera. Dopodichè esiste un problema serio: alcuni deputati hanno intrattenuto rapporti istituzionali con un signore che secondo le intelligence di mezzo Occidente è persona che finanzia Hamas e terroristi. Tra le persone che hanno fatto foto istituzionali con questo signore c'è la onorevole Laura Boldrini. Io lo reputo un fatto grave". Così Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, tra le proteste dell'opposizione, in aula alla Camera dopo le polemiche di oggi per alcune sue dichiarazioni sulla deputata dem, Laura Boldrini, ieri sera in una trasmissione Tv. Donzelli spiega di non aver seguito il gruppo di Fratelli d'Italia ieri nel voto a favore della mozione di Pd-M5S e Avs perchè ambigua sulle responsabilità mettendo in qualche modo sullo stesso piano "terroristi e Israele". Aggiunge Donzelli: "In questo momento chiunque ritenga di negare il diritto di Israele ad esistere e a difendersi, ma continui a ritenere che tutti gli altri popoli abbiano questo diritto tranne Israele, lascia venire il dubbio che dietro a questa difesa della Palestina ci sia un nuovo e strisciante antisemitismo". Un intervento che ha provocato la reazione delle opposizioni. Interviene Nicola Fratoianni: "Il vostro -dice a Donzelli- è squadrismo intenzionale, di cui vi dovreste vergognare". Il leader di Sinistra Italiana ricorda l'episodio che vide Donzelli protagonista sul caso Cospito: "Ci avete già provato a inizio legislatura ad accusare parlamentari della Repubblica di essere conniventi con i terroristi ma vi è andata male". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

