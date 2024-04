IPhone da buttare, questo modello ora è solo plastica: cambialo prima di perdere tutti i dati

IPhone da buttare. Se hai questo modello devi salutarlo o perderai tutti i tuoi dati.

La notizia, lo sappiamo, non è di certo delle migliori. Difatti con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese non c’è da aprire con una certa disinvoltura il portafoglio o accedere al conto corrente sia esso postale che bancario. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non accenna a darsi una bella regolata.

I rincari poi, che hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori, sono stati e sono tuttora pazzeschi. E che dire del lavoro? Quello latita un po’ troppo, Insomma, sentir parlare di dover gettare il proprio IPhone, che non è certo qualcosa da prendere alla leggera. Il punto è che se non lo faremo rischieremo concretamente di perdere tutti i nostri dati.

E ciò ci preoccupa indubbiamente moltissimo, viste anche tutte le spese che dobbiamo affrontare ogni mese, tra quelle fisse e variabili e persino quelle impreviste che ovviamente capitano nei momenti più sbagliati e impensati. In ogni caso c’è anche da dire che in un mondo che va sempre più di fretta qualcosa che fino a ieri era in voga, oggi potrebbe già non esserlo più.

IPhone, un modello ormai è da buttare

E la Tecnologia è di certo un ambito che non guarda in faccia nessuno e che va avanti a spron battuto in nome del Progresso. Fatto sta che in molti grazie ad essa, almeno all’inizio, hanno perso il loro posto di lavoro. Basti pensare che in molti store oggi sia praticamente scomparsa la figura del cassiere con l’arrivo della casse automatiche.

Nel contempo strumenti tecnologici che utilizziamo per lavorare come pc, diventato vecchi in un battito di ciglia. A volte basta semplicemente tenerli costantemente aggiornati magari cambiando sistema operativo mentre in altri casi ciò non basta più. Come nel caso di un modello di IPhone che forse hai ancora o che comunque hai utilizzato e non poco.

Niente più riparazioni per lui

Parliamo, udite udite, del mitico IPhone 6 che oggi è da considerarsi solo come un mero oggetto di plastica. Se possiamo affermare ciò. magari anche con un po’ di amarezza, è perché qualora si guastasse la Apple non ha più la possibilità di ripararlo. Ergo, in caso di problemi e di rotture, si perderebbero, senza se e senza ma, i propri dati, come poco fa già giustamente accennato.

Insomma, se funziona ancora e magari abbiamo a nostra disposizione se non un altro IPhone più nuovo comunque sia un altro telefonino bello funzionante, possiamo ancora tenerlo pur sapendo che, quando riscontrerà dei problemi, i centri di assistenza non potranno aiutarci a risolverli. E a quel punto saremo costretti a gettarlo.