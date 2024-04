Bonus affitto, scontato di 1000 euro il conto da pagare: compila questo modulo e sarà tuo immediatamente

Bonus affitto, grandi sorprese in arrivo. Sconti di 1000 euro sulla cifra da pagare. È tutto vero!

Con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira tuttora nel nostro Paese non c’è indubbiamente da dormire sonni bei tranquilli la notte su comodi e soffici guanciali. Del resto la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non accenna, nemmeno minimamente, a voler diminuire. E che dire dei rincari?

Di certo possiamo affermare che sono stati e sono tuttora fortissimi. Hanno toccato nel profondo tutti quanti i settori. Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, il lavoro latita. Insomma, la situazione è decisamente grave anche perché le spese di vario genere da affrontare sono sempre tante e il più delle volte pure assai toste.

E così sia il passato che attuale Governo ha deciso di tendere una mano in segno di aiuto alle persone maggiormente in difficoltà, ideando tanti Bonus e Superbonus che toccano molti ambiti. Ora sta facendo parlare parecchio di se pure sui Social che, si sa, sono diventati ormai una grandissima vetrina per tutti quanti, quello relativo agli affitti.

Bonus affitto, maxi sconto per te in arrivo

Se è vero da una parte che molte persone, con il preciso obiettivo di avere un tetto sicuro sopra la loro testa, tendono, ovviamente se ci sono le condizioni lavorative ed economiche che lo consentono, di accendere un mutuo per acquistare la casa dei loro sogni, molte altre puntano ancora all’affitto.

Moltissimi sono poi i giovani che fanno questa scelta soprattutto se prendono la decisione di andare ad abitare da soli in un appartamento non particolarmente ampio ma adatto a una persona sola o al massimo a due. Oppure si comportano in tale maniera perché pensano di dover cambiare spesso città per questioni lavorative. E per loro è in arrivo uno sconto della bellezza di 1000 euro su ciò che devono pagare.

A chi spetta per davvero

Difatti per tutti coloro che per motivi, come poco fa già giustamente citati, lavorativi devono cambiare residenza, per i primi tre anni, è stato previsto un bel taglio di costi per quanto concerne il canone di affitto. Ciò è stato ideato per il fatto che gli stipendi e i guadagni, più che mai in questo periodo, non sono particolarmente interessanti per questa fascia di persone.

In ogni caso non spetta a tutti la cifra della quale vi abbiamo parlato. Tanto più che per la precisione si parlerebbe di 991, 60 euro solo se l’ISEE non supera i 15.493, 71 euro annui. Altrimenti si può sempre ricevere l’aiuto ma in forma ridotta. In ogni caso per i giovani il Bonus è comunque valido ma con altre modalità. Vale dunque la pena informarsi meglio al proprio ufficio ACLI di fiducia per richiedere pure il famoso modulo.