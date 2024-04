Assegno di Inclusione, la platea di beneficiari si amplia sempre di più: se fai parte di questa lista lo ottieni subito

Assegno di Inclusione, ora il numero dei beneficiari è aumentato a dismisura. Controlla anche tu se puoi ottenerla.

Con la brutta, bruttissima aria che tira, tuttora nel nostro Paese non c’è di certo da dormire sonni tranquilli su comodi e soffici guanciali la notte. Non per nulla la crisi, sia sociale che economica, è ancora fortissima e non accenna nemmeno minimamente a diminuire. Perlomeno non a stretto giro.

I rincari sono stati e sono tuttora all’ordine del giorno. Ogni ambito ne è stato intaccato nel profondo, incluso quello alimentare. E parliamo indubbiamente di quello che ci sta maggiormente a cuore visto che dobbiamo necessariamente mangiare per poter campare. E sarebbe anche d’uopo farlo seguendo una dieta, intesa come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata.

Ovviamente non è facilissimo poterlo fare dal momento che per fare acquisti di stampo alimentare dobbiamo sborsare un sacco di soldini quando andiamo a fare la classica spesa al supermercato, perlopiù a cadenza settimanale. E con i guadagni che sono sempre meno e i prezzi di contro in rialzo la situazione non è di certo delle migliori nemmeno in tale direzione.

Assegno di Inclusione, la platea sia allarga

E così il Governo, sia attuale che passato, ha indotto Bonus e Superbonus di vario genere per tendere una mano tesa alle famiglie italiane maggiormente in difficoltà. Ed è per loro che è stato ideato l‘Assegno di Inclusione che molte stanno percependo con successo. E parliamo, dati e sondaggi alla mano, di una platea molto ampia.

E la bella notizia è che ora quest’ultima sta per allargarsi. Il che, con la brutta, pardon, bruttissima aria che tira nel nostro Paese è da vedersi indubbiamente come una sorta di manna dal cielo. Il decreto parla molto chiaro e ora tanti altri italiani potranno di certo richiedere questa forma di aiuto.

Un’attenzione in più per chi soffre

In poche parole aumentano le condizioni considerate di svantaggio in cui possono vivere le famiglie per poterlo ottenere. Inoltre anche chi è solo e vive situazioni difficili da sostenere per la sua salute in linea generale, come chi dorme in dormitori e non ha una fissa dimora può chiedere una mano in tal senso.

Le persone vittime di violenza di genere possono richiederlo, così come chi soffre di problemi fisici e psicologici molto gravi. Ovviamente la gravità della loro condizione deve essere stabilita da una commissione competente che poi verificherà anche in seguito l’evolversi o meno della situazione.