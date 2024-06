Intervista a Ermelinda Maturo: la Genesi di “Travel On Set” per giovani di talento

“Travel On Set” nasce a New York da un’idea per i giovani, per dare loro l’opportunità unica di valorizzare e sviluppare il loro talento sin dalle scuole elementari

Ermelinda, da dove nasce l’idea di “Travel On Set”?

“Travel On Set” nasce a New York da un’idea originale che ho sviluppato per i giovani, per dare loro l’opportunità unica di valorizzare e sviluppare il loro talento sin dalle scuole elementari. Ho sempre creduto nel potere educativo e trasformativo del cinema, e volevo creare un progetto che potesse non solo ispirare ma anche fornire le competenze necessarie per entrare nel mondo del cinema.

Qual è l’obiettivo principale di questo progetto?

L’idea nasce dall’esigenza di incentivare l’industria cinematografica, in particolare il cinema italiano, offrendo una formazione che vuole creare figure specializzate attraverso un percorso di crescita orientato al mercato del lavoro. Alla fine del percorso formativo, verrà realizzata una serie TV per tutta la famiglia, e i ragazzi che si saranno distinti firmeranno un contratto di lavoro. È una straordinaria opportunità per i giovani di trasformare la loro passione in una carriera concreta.

Quali tematiche verranno affrontate nella serie TV?

Gli argomenti trattati nella serie saranno legati a temi sociali di grande importanza come l’amicizia, le relazioni, il cyberbullismo, l’educazione e tante altre tematiche fondamentali. Vogliamo che la serie non solo intrattenga, ma anche educhi e sensibilizzi i giovani spettatori su questioni rilevanti per la loro vita quotidiana.

In che modo “Travel On Set” differisce dagli altri progetti di formazione cinematografica?

“Travel On Set” si distingue per il suo approccio sperimentale e pratico. Non si tratta solo di teoria, ma di un’immersione completa nel processo creativo e produttivo del cinema. I ragazzi avranno la possibilità di lavorare direttamente su un set, imparare dai professionisti del settore e applicare le loro conoscenze in un progetto reale. Questo metodo pratico e coinvolgente è fondamentale per preparare i giovani a una carriera nel cinema.

Come è stato accolto il progetto dalle scuole e dai giovani?

La risposta è stata straordinariamente positiva. Numerose scuole in Italia hanno aderito con entusiasmo, riconoscendo il valore educativo e professionale del progetto. I giovani sono entusiasti di avere l’opportunità di esplorare il loro talento e di lavorare su un progetto che potrebbe davvero lanciare la loro carriera. È gratificante vedere quanto entusiasmo e passione ci sia tra i partecipanti.

Il prossimo passo per “Travel On Set”?

Stiamo lavorando per espandere il progetto a livello internazionale, coinvolgendo sempre più scuole e giovani talenti. Vogliamo che “Travel On Set” diventi un punto di riferimento per la formazione cinematografica giovanile, offrendo opportunità uniche e contribuendo allo sviluppo del cinema di qualità. La realizzazione della serie TV è solo l’inizio; il nostro obiettivo è creare un movimento che ispiri e formi la prossima generazione di cineasti.

Grazie, Ermelinda, per aver condiviso con noi la tua visione e il tuo impegno per i giovani e il cinema. Non vediamo l’ora di vedere i frutti di “Travel On Set” e di seguire il percorso di questi giovani talenti verso il successo.