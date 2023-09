Innovazione, assessore E-Romagna: “Serve far conoscere importanza studi Stem”

(Adnkronos) – "Abbiamo bisogno di far conoscere l'importanza degli studi Stem, perché chi fa questi studi in questa regione incrocia aziende di grande reputazione". Così Vincenzo Colla, assessore Sviluppo economico Regione Emilia Romagna intervenendo alla cerimonia di premiazione delle vincitrici di “Women shape the future”, hackathon promosso da Philip Morris, in collaborazione con MedITech e Codemotion, per valorizzare il talento femminile in ambito Stem, che si è tenuta a Crespellano (Bologna) presso il Philip Morris Institute for Manufacturing Competences (Imc), centro per l’alta formazione delle competenze legate a Industria 4.0. “Siamo alla Philip Morris – ha aggiunto – che continua a fare assunzioni dentro questo filone. Abbiamo ancora troppo mismatch, quindi dobbiamo far parlare domanda e offerta, è possibile farlo e la giornata di oggi lo ha dimostrato. Avere dei docenti universitari, delle strutture, un'accademia è la miscela giusta e le Istituzione devono essere trait union a questo progetto, se c'è una magma che funziona, poi funziona anche il sistema”, ha concluso. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

