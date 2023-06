Incidente su ex provinciale 73, autocisterna si ribalta a Spilimbergo: un morto

(Adnkronos) – Una persona è morta oggi pomeriggio per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale a Spilimbergo, lungo la ex provinciale 73. Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Spilimbergo, si sono scontrati due mezzi pesanti uno dei quali, una autocisterna, si è rovesciata su un fianco. Sul posto l'equipaggio di due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso insieme ai Vigili del fuoco. Altre due persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico e trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. —[email protected] (Web Info)

