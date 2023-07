Incidente su A1, mezzo pesante si ribalta: traffico deviato, le indicazioni per il Gra

(Adnkronos) – Poco dopo le 6, sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze, è avvenuto un incidente all’altezza del km 516 che ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante che si è ribaltato, con conseguente dispersione di gasolio. Sul posto, riferisce Autostrade per l'Italia, sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato il traffico viene deviato in uscita a Ponzano Romano con successivo rientro allo stesso casello per bypassare l’incidente. Al momento si registrano 6 km di coda nel tratto compreso tra il bivio con la D18 Diramazione di Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Sono in atto le operazioni di pulizia della sede autostradale per riaprire una corsia al traffico. A chi da Napoli/Roma viaggia verso Firenze, si consiglia di percorrere il Grande Raccordo Anulare di Roma, uscire sulla SS2 “Cassia” e proseguire fino al rientro in A1 a Orte. In alternativa, è possibile uscire a Fiano Romano sulla Diramazione di Roma nord e rientrare in A1 a Ponzano Romano, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata