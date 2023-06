Incidente Roma, Salvini posta video del tiktoker sulla Lamborghini

(Adnkronos) – All'indomani del tragico incidente in zona Casal Palocco a Roma, dove ha perso la vita un bimbo di 5 anni in seguito a uno scontro tra la Smart guidata dalla mamma e un suv Lamborghini con a bordo cinque giovani, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini posta su Instagram il video con protagonista uno dei ragazzi che si sarebbe trovato sul suv al momento dello schianto. Nel video, pubblicato su TikTok poche ore prima dell'incidente dal ragazzo (che farebbe parte di un collettivo di youtuber), si scherza su "come si comportano i ragazzini di ora con una macchina di lusso". "Noi possiamo anche studiare, proporre ed approvare un nuovo Codice della Strada, come stiamo facendo, aumentando educazione, controlli e sanzioni, per proteggere e salvare vite. Ma – commenta il ministro nella didascalia che accompagna il video – di fronte a certa stupidità, che si trasforma in tragedia, ci si può solo fermare. Sperare in punizioni esemplari (rimuovendo anche le pagine social ai responsabili), pregare per chi non c’è più, abbracciare chi è sopravvissuto", il commento di Salvini al video rilanciato sul suo account social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial)

