Incidente Roma, perde controllo auto: morta donna a Lariano

(Adnkronos) – Una donna è morta questa mattina presto in un incidente stradale avvenuto a Lariano (Roma). La donna alla guida di un'auto avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finita contro un mezzo pesante della raccolta rifiuti. Sono intervenuti i Carabinieri di Lariano e di Velletri. A bordo dell'auto anche due passeggeri rimasti feriti, ma non in pericolo di vita. La salma della donna si trova a Tor Vergata, a disposizione dell'autorità giudiziaria. I rilievi per accertare la dinamica dell'accaduto sono ancora in corso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

