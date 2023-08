Incidente Ostia, scontro tra auto: una si ribalta, altro conducente scappa

(Adnkronos) – Incidente, ieri, in via delle Repubbliche Marinare all'incrocio con corso Duca di Genova a Ostia, Roma: una Fiat Panda si è scontrata con una Toyota Yaris, per poi ribaltarsi e finire contro una Fiat Punto in sosta. Il conducente della Toyota Yaris è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. A bordo della vettura ribaltata c'erano due persone, un romeno di 36 anni, trasportato all’ospedale Grassi in codice rosso per la dinamica dell'incidente, e una donna, trasportata al Sant’Eugenio in condizioni non gravi. Gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia di Roma Capitale si sono messi subito sulle tracce del veicolo che si è allontanato per poi ritrovarlo in poco tempo in piazza Quarto dei Mille, non distante dal luogo dell'incidente. Indagini sono in corso per stabilire chi fosse alla guida e le motivazioni del gesto. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

