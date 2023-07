Incidente Ortona, scontro auto-moto: morto 42enne

(Adnkronos) – Incidente mortale ad Ortona, in provincia di Chieti, questo pomeriggio. A perdere la vita orenzo Chiavelli di 42 anni di Perano, originario di Atessa. Lo schianto tra un'auto e una moto, su cui viaggiava la vittima, è avvenuto sulla statale 16 in località Lido Riccio. Sul posto i soccorsi, anche con l'elicottero del 118, e i carabinieri della locale caserma per i rilievi. Chiavelli, grande appassionato di motori, era un noto geometra che lavorava in grandi cantieri sia in Italia che all'estero. —[email protected] (Web Info)

© Riproduzione riservata