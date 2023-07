A12, pullman a fuoco verso Genova: autostrada chiusa

(Adnkronos) – Un pullman ha preso fuoco in galleria sull'autostrada A12 tra Recco e Nervi, in direzione Genova. Il tratto dell'autostrada, con fumo sulle carreggiate, è stato chiuso in enrambe le direzioni. Agli automobilisti che provengono da Livorno viene consigliata l'uscita verso Recco. Da Genova, consigliata l'uscita Genova est. "Consigliamo di non mettersi in viaggio nei tratti interessati dalle chiusure", si legge sul sito di Autostrade per l'Italia. —[email protected] (Web Info)

