Incidente oggi Roma, 71enne investito e ucciso da auto in via Monti Tiburtini

(Adnkronos) – Incidente oggi a Roma, in via di Monti Tiburtini, dove intorno alle 13 un 71enne è stato investito e ucciso da una Ford Fiesta all'altezza del civico 151 (direzione tangenziale). Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale. Tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Alla guida dell'auto un uomo di 55 anni trasportato per accertamenti all'Umberto I. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

