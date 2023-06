Incidente nella notte, morto calciatore del vivaio del Livorno: aveva 18 anni

(Adnkronos) – Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Unione Sportiva Livorno 1915, è morto oggi all'età di 18 anni in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica. "No, non si può morire a 18 anni. Oggi – scrive l'Unione Sportiva Livorno 1915 in un post pubblicato su Facebook-, in seguito a un tragico incidente stradale tra San Vincenzo e Donoratico nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita Anwar Megbli, attaccante classe 2005 degli Juniores nazionali dell’Unione Sportiva Livorno 1915, nella scorsa stagione aggregato alla prima squadra in diverse occasioni. Tutta la società esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore. Ciao campione. Sarai sempre con noi". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

