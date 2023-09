(Adnkronos) – Due morti in un incidente tra un'auto e una moto sulla Ss25 del Moncenisio a Sant’Antonio di Susa, in provincia di Torino. Un tratto della strada statale oggi è stato chiuso provvisoriamente per lo scontro. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

