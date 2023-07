Incidente Casal Palocco, uno degli youtuber torna a postare sui social

(Adnkronos) – Torna a postare sui social uno degli youtuber del gruppo coinvolto nell'incidente avvenuto, il 14 giugno scorso, in zona Casal Palocco a Roma, dove nello scontro con una Lamborghini morì il piccolo Manuel, di quasi 5 anni, che viaggiava sulla Smart insieme alla mamma e alla sorellina. Ha postato su Instagram un video in cui canta, insieme a una ragazza, il ritornello della canzone 'Sorriso' di Calcutta, sulla riva di un ruscello, e sul filmato campeggia la scritta 'Ti amo'. Dopo l'incidente il profilo social dello youtuber era stato sommerso di commenti e critiche tanto che allora aveva voluto fare una precisazione postando una frase: "Il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima". —[email protected] (Web Info)

