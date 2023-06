Incidente Casal Palocco, mamma di Manuel sentita da inquirenti

(Adnkronos) – E' stata sentita oggi dagli inquirenti la madre del piccolo Manuel, il bimbo di 5 anni morto in un incidente stradale a Casal Palocco, a Roma. La donna era al volante della Smart coinvolta nello scontro con il Suv Lamborghini alla cui guida c'era Matteo Di Pietro, il ventenne che fa parte del gruppo di youtuber TheBorderline. Il giovane è indagato per omicidio stradale e lesioni. Nell'ambito dell’inchiesta intanto si stanno effettuando accertamenti sui cellulari dei cinque giovani che erano nel Suv per trovare foto, video o chat utili alle indagini. La Procura inoltre potrebbe affidare una consulenza per stabilire a che velocità stesse viaggiando la Lamborghini al momento dello scontro. —[email protected] (Web Info)

