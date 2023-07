Incidente Campobasso, si ribalta trattore: due morti a Baranello

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente con un trattore avvenuto a Baranello, in provincia di Campobasso. Dalle prime informazioni, il mezzo si è ribaltato durante alcuni lavori in campagna e le due persone che si trovavano sopra al mezzo sono decedute nell'impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Campobasso. —[email protected] (Web Info)

