Incidente Cadore, pm: “No gesto volontario, più probabile scatto d’ira”

(Adnkronos) – Non un gesto volontario, ma probabilmente uno scatto d'ira. Ci sarebbe questo alla base della tragedia di Santo Stefano di Cadore, dove giovedì scorso una turista tedesca ha investito e ucciso con l'auto tre membri di una stessa famiglia. "L'ipotesi del gesto volontario" da parte di Angelika Hutter, arrestata e attualmente ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Venezia, "appare consegnata all'astrazione", ha detto oggi il procuratore capo Paolo Luca nel corso di una conferenza, spiegando che "è verosimile che la donna fosse in uno stato d'ira, che non sappiamo da cosa fosse stato causato, che possa avere alterato l'attenzione alla guida, rendendo possibile ciò che è accaduto". Il procuratore, precisando notizie di stampa, ha sottolineato che "alcuni elementi hanno fatto aleggiare l'ipotesi suggestiva del gesto volontario" ma "per arrivare a un'affermazione di questo tipo è necessario avere elementi seri e concreti: ciò che presumo abbia fatto pensare a questa eventualità è che non ci sia segno di frenata sulla strada, che l'auto provenisse da un rettilineo quindi la visuale non fosse coperta, che non ci fosse segno di strisciata sui muri prima del punto in cui sono stati investiti i pedoni e il fatto che l'auto, dal sonoro, sembra lanciata in accelerazione. A ciò si aggiungono due testimonianze che riferiscono un comportamento strano della Hutter pochi minuti prima del momento in cui si è verificato l'incidente". La donna, come riferito dal racconto dei testimoni riportato dal procuratore, "avrebbe avuto una reazione scomposta dopo aver riempito d'acqua alcune bottiglie in strada". In particolare un testimone ha riferito che "avrebbe chiuso con forza portiere e portellone, avrebbe lanciato per aria alcune bottiglie e, partendo, avrebbe compiuto una manovra repentina e pericolosa", ha spiegato il procuratore secondo il quale probabilmente questi elementi, "non da parte della procura", possono aver portato a ipotizzare il gesto volontario. Secondo il procuratore vanno tuttavia evitate "ricostruzioni che possono portare un ulteriore carico di dolore ai familiari delle vittime". Il procuratore capo ha poi reso noto che "l'accertamento sul telefono cellulare, dall'esame della cronologia, non evidenzia alcun contatto telefonico al momento dell'incidente e nemmeno prima. L'ipotesi della distrazione al telefono cellulare andrebbe al momento esclusa". Quanto al funerale delle vittime, "stamattina è stato rilasciato il nullaosta alla riconsegna delle salme alla famiglia, che può procedere al funerale". —[email protected] (Web Info)

